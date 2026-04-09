Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas

El conflicto en el transporte público sumará este jueves un nuevo capítulo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un paro impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que afectará a numerosas líneas de colectivos y generará serias complicaciones para millones de usuarios.

La medida de fuerza tendrá un fuerte impacto tanto en recorridos urbanos como interjurisdiccionales, con una extensa lista de líneas que no prestarán servicio o lo harán con frecuencias reducidas. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La adhesión masiva al paro profundiza la incertidumbre en torno al normal funcionamiento del sistema de transporte en el AMBA, especialmente en horarios pico, cuando la demanda de pasajeros suele ser más elevada. En este contexto, se espera una jornada marcada por demoras, paradas colapsadas y dificultades para quienes dependen del colectivo para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o actividades cotidianas.

El reclamo sindical se da en medio de tensiones con el sector empresario y las autoridades por cuestiones salariales y condiciones laborales, un conflicto que vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema y su impacto directo en la vida diaria de millones de personas.