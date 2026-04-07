Santa Coloma abre sus puertas para una gran Fiesta Gaucha en Bernal

Bernal se prepara para vivir una jornada cargada de tradición, historia y cultura popular con la realización de una "Fiesta Gaucha en Santa Coloma", organizada por la Parroquia María Auxiliadora y la Comisión Amigos de Santa Coloma.

La actividad tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril al mediodía en el predio de la emblemática Casona Santa Coloma, ubicada en la intersección de Roca y La Paz, uno de los sitios patrimoniales más importantes de Quilmes y de toda la zona sur del conurbano bonaerense.

El encuentro reunirá distintas expresiones culturales tradicionales y estará pensado como un espacio de encuentro para vecinos, familias y amantes de la historia local. Entre las actividades anunciadas se destacan exhibiciones de esgrima criolla, la participación del Taller de Danzas Folklóricas Argentinas del Centro de Jubilados "Volver a Vivir" de Villa Alcira y la presentación del Ballet Santa Cecilia "Patria y Danza".

Un festejo con identidad y memoria

La propuesta no solo apunta a compartir una jornada festiva, sino también a revalorizar uno de los espacios históricos más emblemáticos del distrito. La Casona Santa Coloma, donde se desarrollará el evento, fue construida en 1805 y está considerada como la edificación más antigua de la zona sur que aún permanece en pie.

Su valor histórico es central para la memoria de la región. Durante la Segunda Invasión Inglesa a Buenos Aires, en 1807, el lugar fue escenario de episodios vinculados al avance de las tropas británicas, ya que allí se alojaron efectivos ingleses tras el desembarco en Ensenada.

Décadas más tarde, en 1906, el edificio fue donado por Gerónima Lezica de Crámer, nieta de su fundador, a las Hermanas de María Auxiliadora, quienes desarrollaron allí una importante tarea pastoral y social.

En la actualidad, el predio pertenece al Obispado de Quilmes, y su conservación está a cargo de la parroquia, que junto a vecinos y organizaciones viene impulsando distintas acciones para preservar y difundir su valor histórico.

Patrimonio histórico de Quilmes

Por su relevancia arquitectónica y patrimonial, la casona cuenta con múltiples reconocimientos oficiales. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1945, Monumento Histórico Provincial en 1992, y también integra el listado de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Quilmes.

Desde la Comisión Amigos de Santa Coloma, espacio conformado en 2015 por vecinos comprometidos con la preservación del lugar, remarcaron que este tipo de actividades resultan fundamentales para acercar la historia a la comunidad y fortalecer el sentido de pertenencia.

En ese sentido, señalaron que la intención es seguir promoviendo recreaciones históricas, encuentros culturales y propuestas abiertas al barrio, con el objetivo de mantener viva la memoria de un espacio que forma parte de la identidad quilmeña.

La Fiesta Gaucha se presenta así como una oportunidad para disfrutar de una jornada distinta, en un entorno cargado de historia, tradiciones y pertenencia local.