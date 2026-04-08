Se trata la Ley de Glaciares: "Hoy es un día nefasto"

El oficialismo buscará este miércoles avanzar en la Cámara de Diputados con la sanción definitiva de la reforma a la Ley de Glaciares, en un debate que se anticipa tenso y atravesado por fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición.



De acuerdo a estimaciones parlamentarias, el bloque oficialista contaría con los votos necesarios para aprobar el proyecto. La iniciativa sumaría el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y distintos bloques provinciales, además de apoyos parciales provenientes de espacios opositores, lo que allanaría el camino hacia su aprobación.

Sin embargo, el tratamiento de la reforma despertó duras críticas. El diputado Néstor Pitrola cuestionó con dureza la iniciativa en declaraciones a Radio FMQ. "Es un día nefasto. Se va a aprobar, tienen los votos, porque son agentes de las mineras", sostuvo, al tiempo que denunció que el proyecto implica "un saqueo nacional" debido al bajo nivel de regalías que percibiría el Estado.

Según el legislador, "queda solo el 3% de las regalías que se llevan las empresas", lo que, a su entender, beneficia a un grupo reducido de grandes corporaciones. "Son riquezas para 10 o 12 monopolios. El oro es un refugio de valor, no es algo fundamental para la vida humana", afirmó.

Pitrola también advirtió sobre el impacto ambiental de la reforma, al señalar que la discusión trasciende el plano local. "Esto es una polémica internacional. Van a arruinar los glaciares, que son tanques de agua, que desde el invierno van proveyendo agua", expresó, en referencia al rol estratégico de estas reservas naturales.