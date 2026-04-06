Susto en Solano: un colectivo de la 247 se prendió fuego

Un colectivo de la línea 247 se incendió durante la madrugada de este lunes en San Francisco Solano, generando preocupación entre los vecinos de la zona. El hecho ocurrió sobre avenida 24, entre las calles 848 y 849, donde la unidad fue rápidamente envuelta por las llamas.

Ante la emergencia, dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Solano acudieron al lugar y trabajaron intensamente para controlar el fuego. A pesar del esfuerzo, el interno sufrió daños totales y quedó completamente destruido.

Como medida preventiva, se dispuso un corte de tránsito en el sector para facilitar el operativo y evitar riesgos mayores, mientras se desarrollaban las tareas de extinción. No se reportaron heridos, aunque las pérdidas materiales fueron significativas.