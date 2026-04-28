A Leandro Rey Hilfer lo eligieron para el cruce más caliente de la última jornada del Apertura 2026: todas las designaciones
Rey Hilfer será quien tendrá a su cargo la conducción del encuentro más caliente de la última jornada. El avezado juez viene de tener buenas actuaciones en dos partidos importantes: Independiente vs. Racing y San Lorenzo vs. Vélez
Leandro Rey Hilfer fue, otra vez, el hombre elegido para el partido más picante de la fecha nueve, la última de la ronda preliminar y que definirá los clasificados a los playoffs del Apertura 2026. El experimentado se encargará del picante Racing y Huracán en el Presidente Perón y en el VAR tendrá el apoyo de Yamil Possi.
La Liga Profesional dio a conocer la lista de los jueces que dirigirán la jornada clave de la Copa de la Liga y algunos nombres, que no tuvieron buenas performances el pasado fin de semana y estuvieron implicados en algunas acciones polémicas puntuales, tendrán, sin embargo, actividad importante. Dentro de este grupo está Nazareno Arasa, que pese a sus yerros en Belgrano vs. Gimnasia La Plata, conducirá la visita de Boca a Central Córdoba de Santiago del Estero. En tanto, Yael Falcón Pérez, de buena labor en el clásico mendocino que se jugó el domingo pasado, estará en el compromiso de River ante Atlético Tucumán.
Vale mencionar que el mundialista Darío Herrera estará con Silvio Trucco en el cotejo que, curiosamente, fue programado para un día y horario especial: Barracas Central vs. Banfield.
En tanto, el clásico del morbo entre San Lorenzo e Independiente, que solo necesitan un empate para ratificar sus puestos dentro del lote de los clasificados, tendrá a Pablo Dóvalo y Diego Ceballos en el VAR.
A todo esto, hay que destacar que el rígido Nicolás Ramírez, que se devoró la falta que terminó en el primer gol de River ante Aldosivi, fue designado para un cruce de relativa importancia. El inefable estará en Platense ante Estudiantes de La Plata, junto a Héctor Paletta.
Por último hay que recalcar que Facundo Tello (el mejor de todos) volverá a estar a cargo de la tecnología y acompañará a Sebastián Zunino en Unión vs. Talleres de Córdoba.
El refuerzo que Riquelme admira y ayudaría a Boca a ganar la Copa Libertadores
Sábado 2 de mayo
-14.00 Barracas Central - Banfield (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero
-14.30 Lanús - Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
-16.15 Central Córdoba - Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
-18.45 San Lorenzo - Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Diego Verlota
-18.45 Unión - Talleres (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Marcos Horticolou
-21.15 Platense - Estudiantes LP (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Qué necesita Racing para clasificarse a los playoffs del Apertura 2026
Domingo 3 de mayo
-13.30 Aldosivi - Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Germán Delfino
AVAR: Jorge Broggi
-16.00 Rosario Central - Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Mihura
-16.00 Racing - Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Laura Fortunato
-16.00 Gimnasia LP - Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Habib
-16.00 Belgrano - Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Marcelo Bistocco
-18.30 River - Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Felipe Viola
AVAR: Mariana De Almeida
River hoy: el Chacho Coudet haría un cambio en el once para enfrentar a Bragantino en Brasil
Lunes 4 de mayo
-17.00 Gimnasia Mza. - Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
-19.15 Vélez - Newell's (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Agustín Méndez
-21.30 Estudiantes (Río Cuarto) - Instituto (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nelson Sosa