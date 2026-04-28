A Leandro Rey Hilfer lo eligieron para el cruce más caliente de la última jornada del Apertura 2026: todas las designaciones

Leandro Rey Hilfer fue, otra vez, el hombre elegido para el partido más picante de la fecha nueve, la última de la ronda preliminar y que definirá los clasificados a los playoffs del Apertura 2026. El experimentado se encargará del picante Racing y Huracán en el Presidente Perón y en el VAR tendrá el apoyo de Yamil Possi.

La Liga Profesional dio a conocer la lista de los jueces que dirigirán la jornada clave de la Copa de la Liga y algunos nombres, que no tuvieron buenas performances el pasado fin de semana y estuvieron implicados en algunas acciones polémicas puntuales, tendrán, sin embargo, actividad importante. Dentro de este grupo está Nazareno Arasa, que pese a sus yerros en Belgrano vs. Gimnasia La Plata, conducirá la visita de Boca a Central Córdoba de Santiago del Estero. En tanto, Yael Falcón Pérez, de buena labor en el clásico mendocino que se jugó el domingo pasado, estará en el compromiso de River ante Atlético Tucumán.

Vale mencionar que el mundialista Darío Herrera estará con Silvio Trucco en el cotejo que, curiosamente, fue programado para un día y horario especial: Barracas Central vs. Banfield.

En tanto, el clásico del morbo entre San Lorenzo e Independiente, que solo necesitan un empate para ratificar sus puestos dentro del lote de los clasificados, tendrá a Pablo Dóvalo y Diego Ceballos en el VAR.

A todo esto, hay que destacar que el rígido Nicolás Ramírez, que se devoró la falta que terminó en el primer gol de River ante Aldosivi, fue designado para un cruce de relativa importancia. El inefable estará en Platense ante Estudiantes de La Plata, junto a Héctor Paletta.

Por último hay que recalcar que Facundo Tello (el mejor de todos) volverá a estar a cargo de la tecnología y acompañará a Sebastián Zunino en Unión vs. Talleres de Córdoba.

El refuerzo que Riquelme admira y ayudaría a Boca a ganar la Copa Libertadores

Sábado 2 de mayo



-14.00 Barracas Central - Banfield (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro : Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero



-14.30 Lanús - Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Martínez Beligoy

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba



-16.15 Central Córdoba - Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro : Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez



-18.45 San Lorenzo - Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro : Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Diego Verlota



-18.45 Unión - Talleres (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Marcos Horticolou



-21.15 Platense - Estudiantes LP (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro : Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Qué necesita Racing para clasificarse a los playoffs del Apertura 2026

Domingo 3 de mayo



-13.30 Aldosivi - Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro : Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Germán Delfino

AVAR: Jorge Broggi



-16.00 Rosario Central - Tigre (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro : Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Mihura



-16.00 Racing - Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro : Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Laura Fortunato



-16.00 Gimnasia LP - Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro : Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Habib



-16.00 Belgrano - Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro : Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Marcelo Bistocco



-18.30 River - Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro : Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Felipe Viola

AVAR: Mariana De Almeida

River hoy: el Chacho Coudet haría un cambio en el once para enfrentar a Bragantino en Brasil

Lunes 4 de mayo