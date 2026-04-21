Así están los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Se definen los últimos lugares rumbo a la fase final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. Este lunes se completó la Fecha 15 y el certamen entra en su recta decisiva: resta disputarse la última jornada, además del pendiente correspondiente a la Fecha 9, que había sido suspendida por el paro en el fútbol local.

En el cierre de la fecha se jugaron seis partidos clave que terminaron de perfilar la pelea en ambas zonas. El empate 0-0 entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield dejó al Fortín como único escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A, manteniéndose en la lucha por el primer puesto a falta de pocas jornadas.

Por su parte, Independiente Rivadavia y Banfield igualaron sin goles en Buenos Aires, en un resultado que dejó sabor agridulce para el conjunto mendocino. Si bien continúa como líder de la Zona B, no logró estirar la ventaja que podría haber sido determinante en la definición. Actualmente, le lleva cuatro puntos de diferencia a River Plate, que todavía mantiene chances matemáticas de pelear por la cima.

La próxima fecha comenzará el jueves con un partido que puede marcar el rumbo de la tabla: Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, con la necesidad de sumar para no comprometer su clasificación. En tanto, el sábado, River Plate buscará recuperarse cuando reciba a Aldosivi en el Estadio Monumental, en un duelo clave para seguir con aspiraciones en la Zona B.

Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, la definición promete ser apasionante, con varios equipos separados por pocos puntos y todo por resolverse en las fechas finales.

Así quedarían los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura 2026