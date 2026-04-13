Atento Colapinto: la bomba del padre de Jack Doohan contra Alpine por su salida de la Fórmula 1

Es un tema que, a esta altura del partido, parecía terminado. Pero no. Porque mientras Jack Doohan busca encaminar su carrera en la Fórmula 1 con su llegada al equipo Haas tras el breve paso que tuvo por Alpine, su padre, Mick Doohan, criticó al equipo francés por la salida de su hijo para que Franco Colapinto tomase su lugar.

"La decisión fue injusta. Lo fue desde el principio, reemplazaron a un piloto antes de empezar la temporada. Básicamente, eso fue todo", declaró en Marca el australiano, cinco veces campeón del mundo de motociclismo en 500cc.

No contento con esto, Mick Doohan deslizó que el reemplazo de su hijo por Colapinto tuvo motivos ajenos a flojo rendimiento de Jack: "Mi hijo tenía un contrato de larga duración. Estuvo claro, por razones que no puedo decir, que se tomó una dirección diferente".

Además, aprovechó la llegada de su hijo a Haas para arrojarle otro dardo a Alpine: "Es un joven fuerte y ahora está compitiendo en Barcelona con un auto de carreras. Está con Haas F1 como piloto de reserva, buscando asegurarse un asiento y, tal vez, con un equipo que esté más comprometido con los contratos". "Alpine es un equipo de pilotos de pago", concluyó.



