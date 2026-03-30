Boca hoy: las buenas noticias de Úbeda de cara a Talleres y la Copa Libertadores

Con la mira puesta en una seguidilla clave de partidos, Boca Juniors se prepara para enfrentar a Talleres de Córdoba este jueves, en un duelo que marcará el inicio de semanas decisivas que incluirán el debut en la Copa Libertadores y el Superclásico ante River Plate.

En este contexto, el entrenador Claudio Úbeda busca contar con la mayor cantidad de futbolistas disponibles, aunque aún sigue de cerca la evolución de Exequiel Zeballos, una de las piezas clave en ofensiva.

El "Changuito" sufrió a comienzos de febrero una lesión grado 3 en el bíceps femoral izquierdo, la más severa dentro de las lesiones musculares. Este tipo de dolencia demanda un tiempo de recuperación cercano a los dos meses, por lo que su regreso todavía requiere cautela.

Actualmente, Zeballos continúa entrenando de manera diferenciada y su presencia en el debut de Boca en la Copa Libertadores, cuando visite a Universidad Católica, aún no está confirmada. Si bien existía la expectativa de que se reintegre al grupo antes del duelo ante Talleres, desde el cuerpo médico priorizan evitar riesgos y respetar los plazos de recuperación.

Por esta razón, Úbeda decidió no exigirlo al máximo y aguarda el visto bueno definitivo para sumarlo a la par del plantel. Su evolución en los próximos días será determinante para saber si puede integrar la delegación que viajará a Chile.

En paralelo, hay buenas noticias para el cuerpo técnico: Santiago Ascacíbar y Milton Giménez volvieron a entrenarse con normalidad. Ambos apuntan a reaparecer en el estreno internacional, aunque su presencia dependerá de cómo respondan en las próximas prácticas.

Incluso, si muestran una evolución favorable, no se descarta que puedan ser convocados para el partido ante Talleres, en una decisión que se tomará sobre la hora.