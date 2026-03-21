Boca, obligado a ganar: Úbeda mete mano y hay un cambio que sacude el once ante Instituto

Luego del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors vuelve a enfocarse en el torneo local. Este domingo enfrentará a Instituto de Córdoba, en La Bombonera, en un partido clave por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, con la necesidad de sumar de a tres para no comprometer su clasificación a los octavos de final.

Boca necesita ganar tras dos empates

El Xeneize llega a este compromiso tras igualar 1-1 ante San Lorenzo y Unión de Santa Fe, resultados que encendieron las alarmas en la recta final del campeonato. En este contexto, un triunfo como local se vuelve fundamental para mantenerse en zona de clasificación antes de afrontar el tramo decisivo del torneo y el inicio de la Copa Libertadores.

Cambio obligado en el equipo de Úbeda

Claudio Úbeda ya trabaja en la formación titular y todo indica que realizará una sola modificación respecto al último partido. La salida de Santiago Ascacibar será obligada, luego de que se confirmara un desgarro que lo dejará fuera de las canchas por al menos tres semanas.

En su lugar, Ander Herrera se perfila para volver a la titularidad, en lo que sería su regreso desde el arranque tras varios partidos comenzando desde el banco.

La base se mantiene y Aranda gana protagonismo

Más allá de esta variante, el entrenador mantendrá la base del equipo con el objetivo de consolidar una idea de juego. Incluso, sostendría el mismo esquema táctico que utilizó en los últimos encuentros.

En ese sistema, Tomás Aranda se afianza como pieza clave en la generación de juego. El mediocampista se ganó su lugar como enlace gracias a su capacidad de desequilibrio, pases filtrados y remates de media distancia, características que lo posicionan como titular.

Boca se juega mucho en La Bombonera

Con este panorama, Boca afronta un partido determinante ante Instituto, con la presión de volver al triunfo y no perder terreno en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del Torneo Apertura 2026.

La probable formación de Boca ante Instituto

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.