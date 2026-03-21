La duda de Coudet en River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

Luego de una semana intensa marcada por el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, River Plate cambia el foco y vuelve a competir en el torneo local. El equipo dirigido por Eduardo Coudet viajará a Córdoba para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional este domingo desde las 17.45, con el objetivo de mantener la racha positiva y sumar su tercera victoria consecutiva.

Coudet apuesta a la base, pero mantiene una duda

La idea principal del entrenador es sostener la base del equipo que respondió en las primeras dos presentaciones. Sin embargo, todavía queda una incógnita por resolver antes del partido.

La única duda está en el mediocampo: en los últimos entrenamientos, Coudet probó con Joaquín Freitas en lugar de Kendry Páez. El juvenil podría meterse entre los titulares como reconocimiento a sus buenos ingresos desde el banco en los encuentros anteriores.

De confirmarse esta variante, el mediocampo estaría conformado por Freitas, Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván. Por su parte, Juan Fernando Quintero seguiría como alternativa en el banco, aunque no se descarta que pueda meterse en el equipo a último momento.

El posible equipo de River ante Estudiantes de Río Cuarto

En el resto del equipo no habría cambios. Por lo que "El Millo" saldría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Sebastián Driussi.