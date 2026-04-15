Con la cabeza en Boca, River cambia todo para recibir a Carabobo por Copa Sudamericana

Este miércoles desde las 21.30, River Plate recibirá a Carabobo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, en un partido marcado por la cercanía del Superclásico con Boca Juniors del próximo domingo.

En ese contexto, el entrenador Eduardo Coudet analiza una rotación importante en el equipo titular, con el objetivo de preservar a varias de sus figuras para el choque ante Boca.

En el arco se mantendría Santiago Beltrán, quien viene de sumar su novena valla invicta en la victoria ante Racing. En defensa, continuarían los laterales Fabricio Bustos y Matías Viña, mientras que en la zaga se perfila el ingreso de Lautaro Rivero en lugar de Lucas Martínez Quarta.

La dupla central se completaría con Germán Pezzella, que le ganaría la pulseada a Tobías Ramírez. En el mediocampo, el DT apostaría por una renovación casi total, con nombres como Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Juan Fernando Quintero.

En ataque, las opciones serían Ian Subiabre y Joaquín Freitas, en un equipo que buscará hacerse fuerte en el Monumental y sumar tres puntos clave para acomodarse en el grupo, luego del empate en el debut ante Blooming.

Por su parte, Carabobo llega como líder de la zona tras vencer a Red Bull Bragantino en su estreno, por lo que el duelo será determinante para las aspiraciones del conjunto argentino en el certamen continental.

Con un calendario exigente y el Superclásico en el horizonte, River afronta una prueba clave donde deberá equilibrar la competencia internacional con la prioridad del torneo local.

La formación de River ante Carabobo por Copa Sudamericana



Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet