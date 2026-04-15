Copa Argentina 2026: así quedaron definidos todos los clasificados y los cruces de los 16avos de final

La primera fase de la Copa Argentina culminó este miércoles y quedaron definidos los cruces de 16avos de final. Tras intensos duelos y algunos batacazos, se conocieron a todos los clubes que lograron superar el debut y mantienen vivo el sueño de conquistar uno de los trofeos más importantes del fútbol argentino y asegurarse un boleto para la Copa Libertadores del próximo año.

La jornada de cierre confirmó la lista de los equipos que lograron imponerse en sus respectivas llaves. Entre los nombres de peso y las sorpresas que avanzaron de fase se encuentran: San Lorenzo, Riestra, Acassuso, Gimnasia (LP), Banfield, San Martín de Tucumán, Deportivo Morón, Midland, Vélez, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Belgrano de Córdoba, Racing, Sarmiento, Boca y River.

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A la lista de ganadores se sumaron también Aldosivi, Independiente Rivadavia, Tigre, Talleres, Atlético Tucumán, Unión, Independiente, Platense, San Martín de San Juan, Instituto, Lanús, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Barracas Central y Huracán.

Con los 32 equipos confirmados, la organización empezará a diagramar lo que será la próxima ronda, donde los cruces prometen duelos de alto impacto entre categorías.

Aunque aún no se han confirmado los horarios, las sedes ni los días exactos para cada partido de los 16avos de final, se estima que la actividad se retomará en las próximas semanas.

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Los cruces de los 16avos de final

Con los 32 equipos clasificados, el cuadro de la siguiente fase quedó conformado de la siguiente manera:

- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

- Acassuso vs. Gimnasia La Plata

- Banfield vs. San Martín de Tucumán

- Deportivo Morón vs. Midland

- Racing Club vs. Defensa y Justicia

- Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano

- Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Tiro

- Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors

- River Plate vs. Aldosivi

- Independiente Rivadavia vs. Tigre

- Talleres vs. Atlético Tucumán

- Unión de Santa Fe vs. Independiente

- Platense vs. San Martín de San Juan

- Instituto vs. Lanús



