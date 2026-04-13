Costas liquidó a Rojo por su expulsión ante River: "Hay que ser más inteligente"

Frustrado por una nueva derrota de Racing y, también, caliente por una situación puntual: la expulsión de Marcos Rojo, quien también cometió un error de principiante en el primer gol de River. Por eso, Gustavo Costas no solo se mostró dolido por el resultado sino, también, fue tajante sobre la actitud del experimentado defensor.

"Hablaremos con Marcos (Rojo) sobre lo que pasó. No es por esquivar la pregunta, es que verdaderamente no vi la jugada. No puedo decir nada. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez. Hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo", señaló el DT.

Sobre la actuación de su equipo, hizo hincapié en la falta de gol: "Hemos sido intensos, hemos generado situaciones... En los últimos 5 o 10 minutos del primer tiempo sí es verdad que aflojamos porque nos alocamos, por fallas nuestras. Pero hasta ese momento, Racing hizo un partidazo. Pasó lo que sucedió ante Independiente, que no se pudo convertir. Pienso que hoy jugamos incluso hasta mejor que ante Independiente. Duele por esa razón, porque eran dos partidos importantes, más allá de los puntos".

"Me preocupa que no podemos meterla. Generamos situaciones. Ante Independiente, salimos a ganar el partido; nos llegaron dos veces y nos convirtieron. Hoy también. Nos está costando mucho, pese a que generamos situaciones claras, dentro del área. Hoy hubo varias que se fueron al lado del palo. En el juego, en la intención, hemos sido superiores al rival, pero si no la metes...", agregó Costas.

Más allá de las derrotas ante Independiente y River, el DT valoró la actitud de su equipo: "Ante Independiente y hoy también. Los futbolistas dejaron todo, pero no entra. Hay que intentar serenarnos. Pasa que, si no ganamos, comienza el nerviosismo y cuesta más. Estamos todos contrariados. Pero bueno, es fútbol".