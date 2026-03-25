Coudet eligió seis juveniles para concentrar en la Primera de River
River inicia una mini pretemporada en Cardales bajo la conducción de Eduardo Coudet, con varias bajas por Fecha FIFA y la inclusión de juveniles, de cara al debut en la Copa Sudamericana y el duelo ante Belgrano por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Tras su tercer triunfo consecutivo, Eduardo Coudet decidió otorgarle dos días libres al plantel de River Plate en medio del parate por la Fecha FIFA y planificó una mini concentración en Cardales. El objetivo es preparar el debut en la Copa Sudamericana ante Blooming y el próximo compromiso frente a Belgrano de Córdoba por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
El "Millonario" afronta este tramo con varias bajas importantes, entre lesionados y convocados a sus selecciones. Se destacan las ausencias de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña con la Selección Argentina, además de Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro. También están afectados Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia), Kendry Páez (Ecuador), Matías Viña (Uruguay) e Ian Subiabre con la Sub 20.
En este contexto, Coudet decidió incluir a seis juveniles de la Reserva para evaluarlos de cerca durante la estadía en Cardales: Valentín Lucero, Lucas Silva, Juan Cruz Meza, Agustín Obregón, Maximiliano Soria y Lautaro Pereyra. Todos ellos fueron desafectados del partido de Reserva ante Unión de Santa Fe, previsto para este viernes.
Con una agenda exigente por delante y la doble competencia en marcha, River buscará sostener su buen momento combinando experiencia y juventud, mientras el cuerpo técnico analiza variantes de cara a los próximos compromisos.