La indefinición de Coudet en River ante Sarmiento de Junín
Eduardo Coudet todavía no tiene bien en claro los titulares de River Plate que recibirán a Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Eduardo Coudet empezó con el pie derecho como técnico de un River Plate, que este domingo recibirá a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido se disputará a partir de las 19.45 en el estadio Monumental, con televisación de ESPN Premium.
El Millo viene de superar como visitante a nada menos que Huracán, resultado que le permite sumar 15 puntos y llegar a la quinta posición del Grupo B.
"El Chacho" Coudet tiene un par de dudas en la ofensiva, con la presencia de titular de Kendry Páez o Juan Fernando Quintero y la de Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.
Lo llamativo durante la semana de entrenamientos fue que mantenga la defensa con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, que no viene rindiendo ni cerca de lo esperado.
La probable formación de River para recibir a Sarmiento de Junín
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet