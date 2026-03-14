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ETERNA DUDA

La indefinición de Coudet en River ante Sarmiento de Junín

Eduardo Coudet todavía no tiene bien en claro los titulares de River Plate que recibirán a Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera

Eduardo Coudet empezó con el pie derecho como técnico de un River Plate, que este domingo recibirá a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido se disputará a partir de las 19.45 en el estadio Monumental, con televisación de ESPN Premium.

El Millo viene de superar como visitante a nada menos que Huracán, resultado que le permite sumar 15 puntos y llegar a la quinta posición del Grupo B.

"El Chacho" Coudet tiene un par de dudas en la ofensiva, con la presencia de titular de Kendry Páez o Juan Fernando Quintero y la de Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.

Lo llamativo durante la semana de entrenamientos fue que mantenga la defensa con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, que no viene rindiendo ni cerca de lo esperado.

La probable formación de River para recibir a Sarmiento de Junín

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet

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