La indefinición de Coudet en River ante Sarmiento de Junín

Eduardo Coudet empezó con el pie derecho como técnico de un River Plate, que este domingo recibirá a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido se disputará a partir de las 19.45 en el estadio Monumental, con televisación de ESPN Premium.

El Millo viene de superar como visitante a nada menos que Huracán, resultado que le permite sumar 15 puntos y llegar a la quinta posición del Grupo B.

"El Chacho" Coudet tiene un par de dudas en la ofensiva, con la presencia de titular de Kendry Páez o Juan Fernando Quintero y la de Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.

Lo llamativo durante la semana de entrenamientos fue que mantenga la defensa con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, que no viene rindiendo ni cerca de lo esperado.

La probable formación de River para recibir a Sarmiento de Junín

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet