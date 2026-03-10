La tremenda declaración de Damián Ayude de cara al clásico entre Boca y San Lorenzo

Damián Ayude está muy confiado de cara al duelo de San Lorenzo de Almagro ante Boca Juniors en La Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Este duelo es clave para las aspiraciones de ambos conjuntos que tienen como objetivo primario clasificarse a los octavos de final del certamen.

"Obviamente siempre queremos golpear la mesa. Sabemos la importancia de estos partidos para la gente, pero es importante ganar siempre. La exigencia de nuestro club es gigante y nadie más que los futbolistas y yo queremos ganar estos partidos", dijo el DT del Ciclón en una charla con Sportcenter.

"DE LOS ÁRBITROS NO HABLO." Damián Ayude se expresó sobre Echavarría, quien impartirá justicia en el clásico entre Boca y San Lorenzo en La Bombonera.



Ayude por otro lado decidió no generar más polémica por la designación de Pablo Echavarría como árbitro: "De los árbitros no hablo. Para no esquivar, siempre somos muy respetuosos del trabajo de la gente que nos rodea y confío mucho en el trabajo, en hacerlo bien y que todos se exijan desde su lado. Esperemos que todos tengamos un buen trabajo y salga un buen espectáculo, con la menor cantidad de errores posibles".





El equipo para enfrentar a Boca

Ezequiel Cerutti ya está recuperado y aparece con grandes chances de volver al equipo de San Lorenzo de Almagro, luego de perderse los últimos dos partidos por un problema muscular. Además, Ignacio Perruzzi también tendría un lugar en el once titular. En principio saldrían Mauricio Cardillo y Gonzalo Abrego, mientras que el juvenil Agustín Ladstatter mantendría su lugar en el equipo.

El once que saldría a la cancha para enfrentar a Boca sería con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerrutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello.







