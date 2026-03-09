"Dibu" Martínez bajo la lupa de la FA: los motivos por los que podría recibir una sanción económica

Emiliano "Dibu" Martínez quedó bajo la lupa de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) por una presunta violación a las normas que regulan la publicidad de casas de apuestas en el fútbol inglés.

Según reveló el medio The Athletic, el arquero del Aston Villa podría enfrentar una sanción por su vínculo comercial con la plataforma de apuesta, de la cual es embajador desde hace aproximadamente un año y medio.

Durante ese período, el campeón del mundo con la Selección Argentina participó en distintas campañas publicitarias y piezas promocionales vinculadas a la empresa.

El problema radica en que el reglamento de la FA establece que los futbolistas que compiten en Inglaterra tienen prohibido promocionar o publicitar de manera personal actividades de apuestas relacionadas con competiciones en las que participan.

La normativa señala que "un participante individual, actuando a título personal, no podrá anunciar ni promover ninguna actividad de apuestas que le esté prohibida por las reglas E8.1, E8.2 o E8.4".

En este caso, la plataforma que patrocina a Martínez ofrece apuestas sobre torneos como la Premier League, la FA Cup y la Europa League, tres de las cuatro competiciones que disputó el Aston Villa durante la actual temporada.

Por ese motivo, la Federación Inglesa considera que el arquero podría haber incumplido el código de conducta vigente en el fútbol británico.

Desde la FA confirmaron que están al tanto de la situación y analizan el caso. Los antecedentes muestran que este tipo de conductas suele ser sancionado.

Un ejemplo ocurrió en 2019 con el defensor colombiano Yerry Mina, quien fue multado tras aparecer en una publicidad de apuestas en su país mientras jugaba en el Everton.

El caso de Martínez también genera cierta contradicción dentro del propio fútbol inglés. Actualmente, el Aston Villa tiene como patrocinador principal en su camiseta a la casa de apuestas Be.... aunque ese contrato finalizará próximamente.

La Premier League ya anunció que, a partir de la temporada 2026-27, quedarán prohibidos los patrocinadores de casas de apuestas en la parte frontal de las camisetas, una medida que obligará a los clubes a buscar nuevas fuentes de ingresos.

Mientras tanto, la investigación sobre el arquero argentino continúa y podría derivar en una multa o sanción disciplinaria por parte de la Federación Inglesa.