Diego Latorre destrozó a Marcos Rojo por su expulsión ante River: "No aprende más"

Marcos Rojo volvió a entrar en el foco de la polémica y las críticas en Racing fue letales luego de su expulsión en la dura derrota ante River. A raíz de esto, Diego Latorre fue durísimo con el defensor en el medio de la transmisión del partido que se jugó en el Cilindro de Avellaneda.

"No aprende más", expresó el exfutbolista y ahora comentarista en ESPN durante el momento de la decisión del árbitro, que lo expulsó de manera directa al defensor de La Academia que además insultó claramente a Sebastián Zunino.

Racing podrá llevar público visitante ante Aldosivi: cuántas entradas tendrá en Mar del Plata

Además, el juez del encuentro ya le había mostrado una tarjeta amarilla a Rojo al finalizar el primer tiempo por protestar de manera efusiva. Latorre concluyó y le envió una advertencia: "Los partidos no se ganan de guapo", agregó.

De momento y a la espera del informe de Zunino, el defensor se perderá por lo menos la fecha ante Aldosivi en Mar del Plata. Y si se estira la sanción, tampoco estará disponible ante Barracas Central en el Cilindro.

Costas liquidó a Rojo por su expulsión ante River: "Hay que ser más inteligente"

Hasta el momento, Racing se encuentra fuera de los ocho clasificados del Torneo Apertura y por ahora no jugaría los playoffs del mismo. Tiene 18 puntos al igual que Tigre pero cuenta con una peor diferencia de gol que el Matador.