Eduardo Coudet les bajó el pulgar: quiénes son los jugadores de River que mandó a jugar con la Reserva

River se prepara para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto el próximo fin de semana y Eduardo Coudet lleva adelante los entrenamientos para definir la formación que tendría solamente una duda. Mientras tanto, impulsó una planificación para los miembros del plantel que no están sumando minutos con el primer equipo en Primera y fueron bajados a Reserva.

Los juveniles, dirigidos por Marcelo Escudero, enfrentarán esta noche desde las 20 a Atlético Tucumán, en el marco de la quinta fecha del Torneo Proyección Apertura 2026. Como parte del Grupo A, el Millonario se ubica en la décima posición con seis puntos a cuatro del líder, Talleres de Córdoba.

Con la llegada del Chacho, algunos futbolistas se afianzaron en su puesto y otros vienen incrementando su nivel para ser las primeras opciones en cada cambio. Sin embargo, los surgidos de las Divisiones Inferiores que fueron quedando atrás y tendrán la chance de tener rodaje este jueves son Ezequiel Centurión, Ulises Giménez, Facundo González, Cristian Jaime y Agustín Ruberto.

Ezequiel Centurión, que ya atajó para la Reserva en la primera fecha ante Talleres cuando se había recuperado de la fractura en la muñeca izquierda que lo marginó de la pretemporada, volverá a atajar en Reserva tras haber dejado atrás una nueva lesión. El pasado 20 de febrero se desgarró el pectíneo izquierdo que lo dejó fuera de las canchas durante tres semanas. Fue suplente frente a Huracán y Sarmiento, en los dos primeros partidos de Coudet al frente del Millonario, y ahora volverá a sumar minutos contra el Decano en River Camp.

Ramón Díaz rompió el silencio sobre la llegada del Chacho Coudet a River: "Le va a dar..."

Caso similar para Ulíses Giménez, que aún no jugó con el primer equipo en lo que va del año, pero ya recibió citaciones para la Primera con el Chacho como técnico. Mientras tanto, Facundo González, quien fue titular en el último partido de la era Gallardo, no fue convocado desde que llegó el nuevo DT y también buscará destacarse en Reserva para recibir un nuevo llamado.

Entradas para Millonarios: los desmesurados precios para ver a River frente a Estudiantes de Río Cuarto

Cristian Jaime y Agustín Ruberto son otros que frecuentaban las convocatorias de Gallardo, pero que aún no recibieron el llamado de Coudet, que se decantó por Santiago Lencina y Joaquín Freitas en sus posiciones.







