Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

POLÉMICA

El capitán de Blooming picanteó la previa del partido con River: "Quería que nos toque"

Moisés Villarroel palpitó el duelo de este miércoles ante River por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

 Este miércoles, a partir de las 21.30 horas, River y Blooming debutarán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Millonario visitará al conjunto boliviano en el Estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra. 

Quien le puso picante a la previa fue Moisés Villarroel, capitán de Blooming. En diálogo con TyC Sports afirmó: "Estamos mentalizados para ganar. Es muy lindo enfrentar a un grande de Sudamérica como River".


Además, agregó: "Sabemos la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros estamos convencidos de que haremos un buen partido por la gran preparación física, mental y futbolística que realizamos".

"Personalmente, tenía muchas ganas de que nos tocara River. Sabemos que si les ganamos quedaremos en la historia del club, como sucedió contra Boca, y saldremos a buscar eso", cerró.

Cabe recordar que el triunfo ante Boca a la que el futbolista hace mención fue en la Copa Libertadores del 2000.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de River