El capitán de Blooming picanteó la previa del partido con River: "Quería que nos toque"

Este miércoles, a partir de las 21.30 horas, River y Blooming debutarán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Millonario visitará al conjunto boliviano en el Estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

Quien le puso picante a la previa fue Moisés Villarroel, capitán de Blooming. En diálogo con TyC Sports afirmó: "Estamos mentalizados para ganar. Es muy lindo enfrentar a un grande de Sudamérica como River".





Además, agregó: "Sabemos la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros estamos convencidos de que haremos un buen partido por la gran preparación física, mental y futbolística que realizamos".

"Personalmente, tenía muchas ganas de que nos tocara River. Sabemos que si les ganamos quedaremos en la historia del club, como sucedió contra Boca, y saldremos a buscar eso", cerró.

Cabe recordar que el triunfo ante Boca a la que el futbolista hace mención fue en la Copa Libertadores del 2000.