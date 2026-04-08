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Mercado de pases 2026: fechas confirmadas y los seis clubes que no pueden incorporar

El mercado de pases del fútbol argentino ya está definido y genera expectativa en la Liga Profesional, con varios clubes inhibidos que condicionan el movimiento de refuerzos y anticipan un escenario complejo en las transferencias.

Juan Riera
Juan Riera

El mercado de pases del fútbol argentino ya tiene fechas definidas tras su publicación en la página oficial de la FIFA. La ventana de transferencias será clave para los clubes de la Liga Profesional de Fútbol de cara al segundo semestre del año.

El libro de transferencias abrirá el 9 de julio, aproximadamente un mes y medio después de la finalización del Torneo Apertura.

El período coincidirá con la recta final del Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 19 de junio y el 19 de julio, lo que podría impactar en negociaciones y movimientos de jugadores.

El cierre está previsto para el 2 de septiembre, aunque como ocurre habitualmente podría extenderse algunos días más según lo determine la Asociación del Fútbol Argentino.

Clubes inhibidos en la Primera División

En la actualidad, varios equipos de la máxima categoría se encuentran inhibidos y no podrán incorporar futbolistas hasta regularizar su situación:

  • Atlético Tucumán
  • Banfield
  • Unión de Santa Fe
  • Estudiantes de La Plata
  • Independiente
  • Sarmiento de Junín

Un mercado condicionado por el calendario

El desarrollo del Mundial y la situación financiera de varios clubes anticipan un mercado de pases dinámico, con posibles ventas al exterior y movimientos condicionados por inhibiciones.

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