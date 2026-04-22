Marcelo Delgado fue tajante con las chances de que Paulo Dybala llegue a Boca: "Sería importante..."

La ilusión de los hinchas de Boca por ver a Paulo Dybala con la camiseta azul y oro sigue creciendo. Y Marcelo Delgado, Director Deportivo del Club, fue tajante con la posible llegada de la Joya.

El futbolista de la Roma viene siendo furor en el mundo xeneize por la cantidad de especulaciones y rumores que circulan sobre él, en especial por las declaraciones de su amigo y compañero Leandro Paredes, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su deseo de poder llevarlo al club.

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En ese sentido, al ser consultado por Dybala, el Chelo, mano derecha del presidente Juan Román Riquelme, fue tajante y rompió el silencio en declaraciones con TyC Sports.

"Nadie va a discutir la jerarquía de Dybala, jugador de selección, con una trayectoria enorme, pero, por el momento, yo no tuve ninguna charla con él", sostuvo Delgado.

El ex futbolista xeneize además dejó la puerta abierta para el futuro, aunque marcó una distancia clara respecto a los rumores: "Sería importante si algún día surge la posibilidad, pero yo desde mi lugar no he tenido ninguna comunicación con él", contó.

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Hay que destacar que el ex Juventus tiene contrato con el equipo de la capital italiana hasta fines de junio, algo que llama la atención y que Boca podría aprovechar: traerlo como refuerzo sin gastar en su ficha.

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Delgado también respondió sobre el mercado de pases que se avecina y afirmó que aún no se ha decidido traer o no un arquero tras la lesión de Agustín Marchesín: "Lo veremos más adelante, por ahora vamos a contar con Leandro Brey y Javier García. En cuanto al resto de puestos lo analizaremos más adelante, tendrémos una charla con el entrenador y evaluaremos. Creo que tenemos un gran plantel", declaró.



