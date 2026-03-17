El Cholo Simeone volvió a hablar del futuro de Julián Álvarez: "Esperemos que..."

En la previa del partido de Champions League ante el Tottenham, Diego Simeone reiteró su deseo de que Julián Álvarez se quede en Atlético de Madrid, luego de que el delantero pusiera en duda su futuro en el club.

"He hablado mucho de Julián y él sabe lo que confío en él", sostuvo el Cholo en conferencia de prensa.

"Esperemos que pueda seguir muchos años aquí y cumplir muchos más partidos", agregó el entrenador, dejando en claro su deseo de contar con el argentino en el equipo en la próxima temporada.

En las últimas semanas, hubo fuertes rumores de que el Barcelona estaba interesado en Álvarez. Sin embargo, desde el club desmintieron estas versiónes.

En la revancha ante los Spurs en la Champions, este miércoles en Londres, la Araña cumplirá 100 partidos en el Colchonero.