El gran problema de Gustavo Costas para el debut de Racing en la Copa Sudamericana 2026

La herida de la derrota en el clásico ante Independiente del fin de semana todavia no se curó. Pero en Racing están enfocados en el debut en la Copa Sudamericana 2026 como visitante de Independiente Petrolero y, para ese partido, Gustavo Costas tiene un problema en la formación titular que todavía no pudo resolver.

El inconveniente lo generó la lesión de Gabriel Rojas, quien sufrió un desgarro de ocho milímetros en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará fuera de las canchas entre 15 y 20 días. La lesión se detectó luego de que el futbolista regresara de los entrenamientos con la Selección Argentina.

Por este motivo, el lateral no pudo estar presente en el clásico de Avellaneda frente a Independiente, que terminó con derrota por 1-0 para Racing. En su lugar, ingresó Agustín García Basso, quien no tuvo un buen rendimiento en el puesto.

Anteriormente, frente a San Martín de Formosa por Copa Argentina, el lateral fue ocupado por Ignacio Rodríguez y, sobre el final, ingresó García Basso, un defensor central con características distintas. Ninguno de los dos es lateral izquierdo natural, pero hoy aparecen como las alternativas para Costas en un puesto donde no se pudo reforzar como necesitaba.



