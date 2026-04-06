La maldición de Boca: el drama que vive Marino Hinestroza en Vasco Da Gama

¿Será el karma que lo está persiguiendo? Eso es imposible de saber. Pero lo cierto es que, tras dejar colgado a Boca cuando tenía todo arreglado con el club para irse de un día para el otro al Vasco Da Gama, Marino Hinestroza no lo está pasando nada bien. De hecho, Renato Gaúcho, DT del conjunto brasileño, fue muy duro con él y con Carlos Cuesta, Johan Rojas y Andrés Gómez, los otros colombianos del plantel.

"Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo, no puedo corregirlos de la noche a la mañana", señaló el entrenador previo al debut en la Copa Sudamericana 2026 ante Barracas Central, donde presentará un equipo totalmente suplente.

"También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Gremio o en otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño", agregó Renato Gaúcho.

Para concluir, el DT de Vasco Da Gama marcó la tajante diferencia entre el fútbol brasileño y el colombiano: "Necesitan mucho tiempo para adaptarse. El fútbol brasileño y el colombiano son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Eso lleva tiempo. Es difícil jugar cada tres días y corregir todo sobre los jugadores. Muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia y Ecuador, y en Brasil tienen estos problemas. Desafortunadamente, mientras tanto, seguirán cometiendo estos errores, por mucho que los corrijamos".







