Luego de cancherear a Boca durante el mercado de pases, se fue a Brasil y no juega

Una de las grandes novelas de Boca durante el último mercado de pases tuvo un protagonista que, en todo momento, coqueteó con el Xeneize, se comportó como si fuese un futbolista de mucho relieve, le dio la espalda al elenco boquense sobre el cierre del receso y finalmente se fue a jugar a Brasil.

Con negociaciones plagadas de idas y vueltas, acuerdos tácitos que dieron marcha atrás, el delantero en cuestión se convirtió en refuerzo de Vasco da Gama a fines de enero, cuando, encima, le tiró un palito al Xeneize. Se trata del colombiano Marino Hinestroza, quien no la pasa bien en el fútbol de Brasil y, ahora, sus excentricidades no le sirven para mucho.

Desde su llegada al conjunto de Río de Janeiro, acumula un total de 150 minutos entre los 12 partidos que disputó entre el Torneo Carioca y el Brasileirao, y siempre lo hizo ingresando desde el banco de suplentes. El atacante Cafetero nunca fue titular y con este escenario, su director técnico, Renato Gaúcho, habló de la particular situación.

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La salida del entrenador Fernando Diniz y el arribo del nuevo DT renovaron las esperanzas en Hinestroza, que todavía se está poniendo a punto desde lo físico. "Cuando llegué al club me dijeron que no estaba en su mejor forma física y que estaba intentando recuperar su nivel. Se recuperó", explicó el flamante DT.

"Bromeé con él durante la semana. Entró con normalidad, todavía no está en plena forma, pero seguro que nos ayudará. Le llegarán las oportunidades, como a cualquier otro jugador", indicó más tarde y agregó que "Lo importante es que disfrute. Irá recuperando el ritmo a medida que se vaya adaptando a los partidos o al inicio de un encuentro. Eso nos ayudará mucho", concluyó.

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Luego de arrancar el Brasileirao con apenas un empate y tres derrotas en los primeros cuatro partidos, Vasco cambió de entrenador y comenzaron a llegar mejores resultados. Derrotó a Palmeiras, Fluminense y Gremio, e igualó con Cruzeiro, por lo que llegó al noveno puesto (con once unidades).