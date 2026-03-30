El polémico precio de las entradas para los hinchas de Boca que quieran acompañar al equipo al cruce con Talleres

En el reinicio del Apertura 2026 tras el receso de la fecha FIFA, Boca visitará, el jueves 2 de abril, a Talleres de Córdoba en el Kempes, por la fecha 13°. Y para este especial encuentro ante el elenco de Carlos Tevez, el Xeneize podría llevar 11 mil hinchas.

Y en ese sentido, por estas horas se dio a conocer el precio de las entradas y la sorpresa fue mayúscula. Si bien las localidades serán todas populares (no habrá platea para los boquenses), los precios están muy alejados de la realidad: 100 mil pesos, más los gastos por el servicio extra.

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Por la Fecha 13 del Torneo Apertura de la LPF, Talleres y Boca Juniors jugarán este jueves a las 20.30 hs en el Estadio Mario Alberto Kempes con venta de entradas visitantes.



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La gente que pueda adquirir estos tickets y acompañe al elenco del Sifón Úbeda en su cruce con la T, ocupará la Tribuna Sur Artime. Vale recordar que el valor es el mismo que debieron pagar los hinchas de Boca cuando visitaron a Lanús hace unas semanas en la Fortaleza por la fecha 7°. En aquella oportunidad, el Granate ofreció 10 mil lugares, los cuales se agotaron en muy poco tiempo.

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El Xeneize no enfrenta a Talleres en el Kempes desde febrero de 2023, cuando bajo la dirección técnica de Hugo Ibarra perdió 2-1 por la fecha tercera jornada de la Liga Profesional. Desde entonces, volvieron a jugar solo 4 veces entre sí, 2 en la Bombonera por el torneo local y otros 2 en cancha neutral por Copa Argentina.