El probable equipo de San Lorenzo en el debut de Gustavo Álvarez como DT

San Lorenzo de Almagro visitará este miércoles a Deportivo Riestra en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que marcará el debut de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador del "Ciclón".

Un debut en medio de la crisis

El equipo azulgrana atraviesa un presente irregular. Si bien viene de golear a Deportivo Rincón por Copa Argentina, en el torneo local acumula cuatro partidos sin ganar y necesita una reacción urgente.

La última presentación dejó una imagen preocupante: cayó 5-2 como local ante Defensa y Justicia, resultado que derivó en la salida de Damián Ayude y aceleró la llegada de Álvarez.

Lo que se juega San Lorenzo

San Lorenzo se ubica décimo en la Zona A con 13 puntos, pero el panorama es claro: si logra imponerse en el estadio Guillermo Laza, puede meterse en zona de clasificación a los playoffs.

Con nuevo entrenador y la obligación de sumar, el "Ciclón" afronta un partido clave para encaminar su rumbo en el campeonato.

La probable formación de San Lorenzo ante Deportivo Riestra

José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Rittis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.