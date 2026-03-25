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Enfrentará a River en la Copa Sudamericana y le bajó el precio: "No le sobra nada..."

En las últimas horas, un jugador que enfrentará a River en la Copa Sudamericana habló de su presente y se mostró con mucha confianza.

EBalmaceda

Tras el sorteo de la semana pasada, River comenzó a palpitar la Copa Sudamericana 2026 en la que compartirá el Grupo H junto a Carabobo, Blooming y Bragantino.

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En ese marco, un futbolista que enfrentará al Millonario se refirió a la actualidad y le bajó el precio.

Se trata de Lucas Bruera, arquero del conjunto venezolano que en las últimas horas se mostró alegre de que la Banda haya caído en la misma zona.

"Tocó un lindo grupo. River dentro de todo lo que tocó está bien, había mucho brasileño jodido. Estoy contento por volver a la Argentina, ver a la familia y jugar en el Monumental", comenzó.

En la misma línea, el guardavalla nacido en La Plata aseguró que, como el elenco de Núñez "está en reconstrucción" bajo el mando de Eduardo Coudet, hay posibilidades de sacarle puntos.

"Dentro de todos los grandes que había, estaban equipos con mucha jerarquía y River está en una reconstrucción. Es una pequeña chance", explicó en diálogo con DSports Radio.

Enfrentará a River en la Copa Sudamericana y le bajó el precio: "No le sobra nada..."

Además, agregó: "No le sobra nada a River. Es cuestión de sensaciones y de momentos, tal vez tener una buena noche. Quizás hace un mes atrás no era el mismo que es hoy, que cambió la cara. Creo que tampoco tuvo una prueba seria".

Por último, Bruera contó cómo está Carabobo de cara a una nueva participación en el torneo continental.

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"Es un grupo al que le podemos competir. Este año nos reforzamos muy bien. Estamos bien y lo importante es hacer pesar la localía en Venezuela", cerró.

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