Escándalo mundial: los picantes posteos de los jugadores de Senegal tras el escritoriazo en la Copa África

Con ironía, chistes, fotos y mensajes cargados de emoción, los jugadores de la Selección de Senegal se manifestaron en redes sociales sobre el "escritoriazo" que les quitó el título en la Copa África, y que generó un escándalo en el fútbol mundial.

Pathe Ciss, Habib Diarra, Demba Diop, Moussa Niakhate e Idrissa Gana Gueye, entre otros, hicieron algunos posteos en los que indicaron que ellos fueron los campeones sobre en la cancha, más allá de lo que diga cualquier resolución.

Escándalo en la Copa Africana: Senegal apelará al TAS tras la consagración de Marruecos

Pathe Ciss se mostró pícaro con el histórico fallo que le quitó el título a Senegal.

Moussa Niakhate realizó un posteo en las redes reflejando que los campeones fueron ellos en el campo de juego.



También hubo espacio para la ironía. Habib Diarra subió una historia con una seguidilla de emojis de risa, mientras que Pape Gueye replicó el mismo tono con otra publicación cargada de carcajadas junto al trofeo. Sin necesidad de palabras, ambos dejaron entrever su postura frente a lo ocurrido, en medio del revuelo que rodea al equipo.

El provocador posteo de la Selección de Senegal después de que le quitaran el título de la Copa Africana

El irónico posteo de Habib Diarra tras el escritoriazo que le dio el título a Marruecos de la Copa África y dejó a Senegal sin nada.

Uno de los posteos más llamativos fue el de Moussa Niakhaté, quien compartió una imagen del plantel celebrando junto al trofeo con la frase "Esto no es IA, es real". En la misma línea, otro jugador publicó una imagen de los festejos acompañada por el mensaje "A los ojos del mundo entero", reforzando la idea de que lo conseguido en cancha tiene un valor incuestionable.

Mientras tanto, el más directo fue El Hadji Malick Diouf, quien lanzó una frase contundente: "Este trofeo se gana en el campo, no por correo electrónico. Buenas noches".