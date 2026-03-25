Estudiantes de La Plata fue inhibido por la FIFA: el motivo del duro castigo

Una noticia sorpresiva e inesperada. Estudiantes de La Plata quedó oficialmente inhibido por la FIFA y no podrá incorporar futbolistas durante tres mercados de pases debido a una deuda vinculada a la transferencia de Facundo Farías, quien arribó en enero de 2025 desde Inter Miami. La operación se había cerrado en U$S 4.500.000 por el 70% de la ficha del atacante.

La sanción comenzó a regir el pasado 16 de marzo, cuando el club platense fue incluido en el registro de entidades con prohibición para inscribir jugadores. A partir de entonces, el Pincha quedó imposibilitado de sumar refuerzos hasta tanto regularice su situación.

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Desde la dirigencia albirroja aseguran que el objetivo es saldar la deuda en el corto plazo, con la intención de levantar la inhibición cerca del inicio del próximo mercado de pases. En ese sentido, la sanción se levantará automáticamente una vez que se abone la totalidad del monto reclamado o se alcance un acuerdo con la parte que inició el reclamo.

El caso de Estudiantes se suma al de otros clubes argentinos que también figuran en el listado de la FIFA, como Banfield, Unión, Independiente, Sarmiento y San Lorenzo. En cada situación, las penalidades varían en duración y condiciones, dependiendo del tipo de incumplimiento.

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Mientras tanto, en La Plata reina la cautela. La dirigencia ya trabaja para destrabar el conflicto y evitar que la sanción condicione la planificación deportiva de cara a lo que viene.



