Franco Colapinto se ilusiona con la exhibición en Argentina: "Sería un sueño..."

Luego de haber sumado su primer punto desde que está en Alpine, Franco Colapinto continúa su camino en la Fórmula 1 y ya está pensando en el Gran Premio de Japón.

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Sin embargo, más allá de las pruebas que tendrá durante el fin de semana en el tradicional circuito de Suzuka, el piloto argentino mira de reojo a nuestro país.

Es que, hace algunos días trascendió la posibilidad de que el corredor de la escudería francesa brinde una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires a fines de abril. Y parece que cada vez hay más chances.

"Sería súper increíble. Tengo muchísimos fanáticos y mucha gente apoyándome desde que era chico, desde la época de Fórmula 3", admitió.

En ese mismo sentido, agregó: "Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina viajar a las carreras".

No obstante, el pilarense reconoció que, pese a que le encantaría, la idea de trasladar su auto hasta aquí implicaría un gran sacrificio.

"Es un sacrificio enorme para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten. No creo que haya nada confirmado ni cercano a concretarse, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y ojalá en algún momento suceda, no sé si ahora o cuándo", cerró.

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Cabe recordar que, según la información de Carburando, se diagramaría un trazado en Palermo que incluiría zonas de las Avenidas del Libertador y Sarmiento.