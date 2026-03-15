Las múltiples dudas de Gustavo Costas en Racing para el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto

Racing Club Club de Avellaneda, que atraviesa una racha de seis partidos sin perder, recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este lunes desde las 20 en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Gustavo Costas buscará mantenerse en la pelea por los puestos de arriba, aunque el entrenador analiza variantes tras el último empate.

La baja obligada en la defensa

La única modificación confirmada está en la última línea: Marco Di Césare fue expulsado en el partido anterior y no estará disponible.

Si bien Marcos Rojo ya dejó atrás una lesión muscular, su presencia desde el inicio aparece como arriesgada. Por este motivo, Nazareno Colombo se perfila como el principal candidato para ocupar ese lugar, luego de haber ingresado en el último encuentro.

Dudas en el mediocampo

Las mayores incógnitas del equipo aparecen en la mitad de la cancha. Costas no quedó conforme con la falta de fluidez e intensidad mostrada ante Sarmiento de Junín y analiza posibles modificaciones.

En ese contexto, Matko Miljevic tiene chances de regresar al once titular, mientras que Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez también pelean por un lugar en el mediocampo.

Los que podrían salir del equipo son Matías Zaracho y Adrián Fernández, quienes no lograron aprovechar su oportunidad en el último partido disputado en Junín.

La alternativa en ataque

En el frente ofensivo, Racing no contará con Adrián Martínez, quien se encuentra lesionado.

Ante este panorama, el entrenador evalúa incluir a Tomás Conechny como alternativa en ataque para acompañar la ofensiva del equipo.





La probable formación de Racing ante Estudiantes de Río Cuarto

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marcos Rojo o Nazareno Colombo o Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Adrián Fernández, Santiago Sosa, Matko Mijevic; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas