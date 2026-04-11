Gustavo Costas tiene una duda en el ataque de Racing para el clásico ante River

Si bien arrancó con una victoria en la Copa Sudamericana 2026, Racing necesita recuperarse en el Torneo Apertura luego de la dolorosa derrota ante Independiente. Enfrente tendrá a un entonado River y, para este partido, Gustavo Costas mantiene una duda en la delantera.

Está claro que el equipo está casi definido y que irá con Facundo Cambeses en el arco, Ezequiel Cannavo, Marcos Rojo, Marco Di Cesare y Agustín García Basso en la defensa y Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Adrián Fernández en el mediocampo. Pero la duda surge en la zona de ataque.

Allí dirían presentes Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. También, el técnico de Racing, ante la incógnita que se genera en la zona ofensiva, probó a Bruno Zuculini acompañando a Sosa en la mitad de cancha.

De esta manera, si el ex jugador de River es de la partida, arriba solo quedarían "Maravilla" Martínez y Solari, sin ese extremo por izquierda, por lo que el esquema pasaría a ser, al menos en la previa, un compacto 4-4-2, algo que se definirá en las próximas horas.