Maravilla Martínez buscará cumplir un objetivo especial en el clásico de Racing ante River

Con 7 goles en 105 partidos en Racing, Maravilla Martínez es uno de los jugadores más rutilantes y contundentes del fútbol argentino. Con goles claves, el atacante nacido en Campana, de a poco, se mete en la historia de la Academia, sobre todo después de aquella Copa Sudamericana 2024 fulgurante, en la que se había convertido en el máximo artillero con 10 tantos.

Y el clásico con River será muy especial para el delantero Albiceleste, quien viene de cometer la tropelía de picar un penal ante Independiente cuando el derbi estaba 0 a 0 y, después, el Diablo lo venció, incluso con más yerros de su parte.

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Pero más allá de la intención de revertir esa situación, Maravilla tiene otro objetivo personal por delante: convertirle el primer gol al Millonario desde que desembarcó en Racing, algo que todavía no logró desde su llegada al club.

El duelo ante el conjunto de Núñez aparece como una nueva oportunidad para recuperarse dentro de la cancha y, a su vez, cumplir con un nuevo propósito en su carrera.

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Desde que arribó a Avellaneda a comienzos de 2024, Martínez se convirtió en una de las principales cartas de gol del equipo y ya dejó su huella frente a varios rivales de peso: le marcó al Rojo, tres gritos ante Boca y San Lorenzo.

De todos modos, Maravilla sí sabe lo que es marcarle a River. Lo hizo en 2017 con Atlanta, en un cruce de Copa Argentina. Vale mencionar que en su carrera, el delantero enfrentó cinco veces a la Banda y las estadísticas no lo acompañan demasiado: una victoria, un empate y tres derrotas.

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El último antecedente de Maravilla Martínez ante River data del duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, cuando la Academia cayó por 1-0 en Rosario y Martínez terminó expulsado por el árbitro Hernán Mastrángelo.

En ese contexto, los de Costas se medirán el domingo con los dirigidos por el Chacho Coudet, con la idea de acercarse a los puestos importantes en la Zona B, marchan sextos (18 puntos), a cinco unidades de Núñez