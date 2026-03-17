Gustavo Quinteros destruyó a los defensores de Independiente tras la derrota ante Instituto y encendió la polémica

Independiente de Avellaneda sufrió una dura derrota ante Instituto de Córdoba por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y su técnico Gustavo Quinteros hizo una autocrítica fuerte y volvió a echarle la culpa a sus defensores, algo que vuelve a hacer ruido puertas adentro.

"Tuvimos la posición de ir ganando el partido y pasamos a perder. Falta conseguir una seriedad defensiva que no la tenemos", inició el ex-Vélez y agregó: "Encima cometemos algún error que el rival aprovecha y nos convierte. No estamos ligando, de la primera falla nos convierte y de la segunda y tercera lo mismo. Estamos pagando caro faltas de coordinación o errores que cometemos", afirmó.

"Hemos perdido solidez. Es un tema del equipo, de defender más en equipo, más juntos. El primer gol fue una pelota a la espalda de Valdez que no respaldamos. Hay que trabajar, seguir trabajando. La responsabilidad es siempre del entrenador cuando el equipo no gana", agregó Quinteros.

Independiente se encuentra séptimo en la Zona A con 14 puntos, consecuencia de 3 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Anotó un total de 16 goles y recibió 13.