Independiente presentó a Maxi Meza

Independiente de Avellaneda oficializó el regreso de Maximiliano Meza como nuevo refuerzo para la segunda mitad de la temporada. El futbolista firmó contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027, y tuvo su primera práctica bajo las órdenes del entrenador Gustavo Quinteros en el predio de Villa Domínico.

%u270D%uFE0F Maximiliano Meza es refuerzo de #Independiente.



El volante llega libre tras su paso por River Plate y ya firmó su contrato por 18 meses.



¡Qué lindo tenerte de vuelta, Maxi!#TodoRojo %uD83D%uDD34 pic.twitter.com/4KWk3Nr6xw — C. A. Independiente (@Independiente) June 29, 2026

Tras el entrenamiento, Meza se trasladó a la sede social del club para rubricar el vínculo que marca su segundo ciclo en Avellaneda, donde supo convertirse en uno de los grandes referentes del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2017.

Los números de Maximiliano Meza en Independiente

Durante su primera etapa en Independiente, entre 2016 y 2018, el mediocampista ofensivo disputó 83 partidos, convirtió 11 goles y aportó 14 asistencias.

Su momento más recordado fue la final de la Copa Sudamericana 2017 frente a Flamengo. En el encuentro de ida, disputado en el estadio Libertadores de América, anotó el 2-1 que encaminó la consagración del Rojo. La serie se cerró con un empate 1-1 en el estadio Maracaná, resultado que le dio el título al conjunto de Avellaneda.

Además, Meza conquistó la Suruga Bank 2018 y, gracias a su gran rendimiento, fue convocado a la selección argentina para disputar el Mundial de Rusia 2018.

Su paso por Monterrey y River Plate

A fines de 2018, Independiente vendió a Maximiliano Meza a Rayados de Monterrey por 16 millones de dólares, de los cuales 14 millones ingresaron al club.

A mediados de 2024 regresó al fútbol argentino para jugar en River Plate, que pagó cerca de 2 millones de dólares por su pase. Sin embargo, las lesiones condicionaron su ciclo en Núñez.

Con la camiseta del Millonario disputó 48 partidos, marcó 8 goles y brindó 4 asistencias, aunque se perdió 50 encuentros por distintos problemas físicos.

River lo apartó y facilitó su regreso a Independiente

El delantero fue uno de los 11 futbolistas apartados por River al inicio de la pretemporada, en el marco de la reestructuración del plantel impulsada por la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

Días atrás había sido visto entrenándose de manera diferenciada junto a otros jugadores que no serían tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Las prácticas se realizaron en el predio Cantilo, ubicado en las inmediaciones del estadio Monumental, mientras el club buscaba una salida para resolver su situación contractual.

Con este escenario, Independiente aceleró las negociaciones y concretó el regreso de uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente, con el objetivo de reforzar el plantel para afrontar la segunda parte del año.