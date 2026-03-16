Independiente se quedo con el primer título del 2026: es el nuevo campeón de la Supercopa Argentina de Futsal

La edición 2026 de la Supercopa Argentina, el torneo que abre la temporada del futsal en nuestro país, quedó en manos de Independiente, un equipo que se está acostumbrando a ganar en la disciplina.

El Rojo le ganó a 17 de Agosto por 2-0 con goles de Santino Paganini y Camilo García Barreto en el Roberto Pando de San Lorenzo y levantó por primera vez este trofeo. Así, el Rojo se suma al palmarés que componen Boca (5 veces campeón), San Lorenzo (2) y Barracas Central.

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El equipo dirigido por Diego Pela había derrotado a Pinocho en la semifinal por 5-1 y a Miriñaque por 3-1 en cuartos de final.

Este es el segundo título en la disciplina para el Rojo que el año pasado había ganado la Copa de Oro.

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Previamente, All Boys venció a Ferro por 4-2 y retuvo el título de la Supercopa femenina.