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Inter Miami se lleva a una de las joyas de Racing

Disputó un solo partido en la primera división, se mantuvo en inferiores y, ahora, jugará al lado de Lionel Messi y de Rodrigo De Paul, otro que surgió de las inferiores de la Academia.

Cada vez más jugadores argentinos emigran hacia la MLS y el Inter Miami es uno de los equipos que, desde el desembarco de Lionel Messi en los Estados Unidos, siempre está atento a lo que sucede con los futbolistas Albicelestes. 

Con este contexto y después de varias negociaciones, quien se marchó hacia Estados Unidos es una de las joyas más destacadas de las inferiores de Racing. Con tan solo 18 años, el mediocampista creativo Matías Acevedo acordó su salida a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026, sin cargo y con opción de compra.

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Si bien desde la Academia oficializaron la operación, no se especificó a qué valor podría adquirirlo Las Garzas, ni bien termine el préstamo. De todas maneras, Acevedo prolongó su contrato con la Academia antes de partir y su cláusula de rescisión quedó fijada en 20 millones de dólares.

Acevedo debutó como profesional con Gustavo Costas como DT, el 22 de septiembre de 2024, frente a Talleres de Córdoba. En aquella tarde Racing cayó por 2-0), el enganche ingresó a falta de 15 minutos. Después de allí no jugó más en primera y si participó de la Reserva que dirige Chirola Romero.

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En el mientras tanto, amediados de julio de 2024, los dirigentes de Racing blindaron económicamente a Matías Acevedo, quien firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, cabe destacar que, antes de emigrar, se renovó el vínculo del enganche hasta diciembre de 2029. Además, el enganche supo ser parte de los procesos de la Selección Argentina juvenil. 

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