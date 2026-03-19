Javier Mascherano hizo autocrítica tras la durísima eliminación de Inter Miami en la Concachampions: "soy yo..."

Este miércoles, Inter Miami sufrió la regla del gol de visitante y quedó eliminado en los octavos de final de la Concachampions a manos de Nashville SC.

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Luego del encuentro, en el que Lionel Messi convirtió el gol 900 de su carrera, el DT de las Garzas, Javier Mascherano, dio la cara en una jornada complicada.

En conferencia de prensa, el Jefecito no pudo ocultar su tristeza por el resultado que dejó afuera tempranamente de la competencia a su equipo.

"Muy triste. Mucha desilusión. Teníamos la ilusión de avanzar en la competición, en una eliminatoria que fue muy pareja", comenzó.

Por otra parte, admitió que el conjunto de Tennessee es "un gran rival" y lamentó las chances que la franquicia de Florida tuvo para "convertir algún que otro gol más" y no aprovechó.

Finalmente, hizo autocrítica y sentenció: "Lamentablemente concedimos un gol en una jugada desafortunada y nos quedamos afuera. No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron todo lo posible. Obviamente, el responsable de esta eliminación, claramente soy yo".

Además, Mascherano hizo hincapié en cambiar el chip para pensar en todos los objetivos que Inter Miami tendrá en el corto plazo.

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"Hay que levantarse, mirar hacia delante y centrarnos en la MLS para conseguir puntos y ubicarnos en una posición alta", cerró.