La fuerte acusación de los diarios de España a la Selección Argentina tras la suspensión de la Finalissima: "Temor a perder 6-1"

Tras el anuncio este domingo de la suspensión de la Finalissima, luego de intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, comenzaron a correr ciertos rumores sobre la decisión. Si bien las autoridades justificaron la determinación por la tremenda guerra en la región, en España especulan con otras posibilidades.

Según algunos medios españoles, acusan que fue el seleccionado argentino el que se negó a jugar por temor a perder, como sucedió justo antes del Mundial de Rusia, cuando fue goleado por 6 a 1.

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Según tituló el periódico español Marca, "Argentina sabotea la Finalísima por miedo a perder". Y agregó que el seleccionado nacional teme que se repita la derrota por 6-1 sufrida justo antes del Mundial de Rusia, que, según afirman, les afectó al torneo. "Todo es un tema de superstición", aseguran.

"España puso facilidades para jugar el partido, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina", dijo Diario AS, otro de los medios que se expresó en contra de la posición de la AFA y la selección de Lionel Scaloni.

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Otro de los medios que marcó su postura fue Diario Sport: "Se cancela por el inmovilismo argentino. Fracasaron las vías de negociación con la federación albiceleste". Además, aseguran que Argentina "dificultó todo tipo de consenso".