La AFA se cansó de las polémicas del VAR: los cambios que se implementarán desde la fecha 13 del Apertura 2026

En un fútbol argentino en el que, fecha tras fecha, queda demostrado que se protesta, se simula y se pierde muchísimo tiempo, por lo que el tiempo de juego neto es muy poco, la AFA busca evitar que este rasgo negativo se exacerbe.

Y es que los árbitros, con su habitual parsimonia ante cada visita al VAR, las búsquedas estériles para que los futbolistas no se aproximen a la zona de monitores y sus tertulias para tomar las decisiones trascendentales, contribuyen a esta cuestión, algo que determina que el juego no fluya.

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Es por ello que, según consigna el portal Bolavip, a partir de la fecha 13° del Apertura 2026, que se iniciará este miércoles, se buscará eliminar el concepto de buscar detalles para enfocarse sí en jugadas concretas y groseras.

De esta manera, se buscará acortar los tiempos de revisión con la sana intención de que el juego fluya. Y así, los referís deberán jugársela con sus decisiones finales, si es que se llegase a producir alguna acción polémica.

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De esta manera, los jueces principales podrán acercarse a las pantallas del VAR con mayor autonomía. Es decir, si en el marco de una jugada controversial desde la cabina llegasen a tardar en revisar la acción y, en ese caso, solicitan que no se reanude el trámite, la autoridad principal podrá acercarse al monitor y tomar, de manera absoluta, la resolución final.