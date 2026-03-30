La AFA se cansó de las polémicas del VAR: los cambios que se implementarán desde la fecha 13 del Apertura 2026
El organismo busca impactar en el juego con una determinación muy drástica. Se le otorgará mayor autonomía al juez principal.
En un fútbol argentino en el que, fecha tras fecha, queda demostrado que se protesta, se simula y se pierde muchísimo tiempo, por lo que el tiempo de juego neto es muy poco, la AFA busca evitar que este rasgo negativo se exacerbe.
Y es que los árbitros, con su habitual parsimonia ante cada visita al VAR, las búsquedas estériles para que los futbolistas no se aproximen a la zona de monitores y sus tertulias para tomar las decisiones trascendentales, contribuyen a esta cuestión, algo que determina que el juego no fluya.
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Es por ello que, según consigna el portal Bolavip, a partir de la fecha 13° del Apertura 2026, que se iniciará este miércoles, se buscará eliminar el concepto de buscar detalles para enfocarse sí en jugadas concretas y groseras.
De esta manera, se buscará acortar los tiempos de revisión con la sana intención de que el juego fluya. Y así, los referís deberán jugársela con sus decisiones finales, si es que se llegase a producir alguna acción polémica.
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De esta manera, los jueces principales podrán acercarse a las pantallas del VAR con mayor autonomía. Es decir, si en el marco de una jugada controversial desde la cabina llegasen a tardar en revisar la acción y, en ese caso, solicitan que no se reanude el trámite, la autoridad principal podrá acercarse al monitor y tomar, de manera absoluta, la resolución final.