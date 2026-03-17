La drástica decisión de Coudet para el duelo de River ante Estudiantes de Río Cuarto

River Plate atraviesa un momento de crecimiento bajo la conducción de Eduardo Coudet y ya piensa en su próximo desafío: el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Luego del triunfo ante Sarmiento de Junín y tras un día de descanso, el plantel retomará los entrenamientos en el River Camp con el objetivo de conseguir la tercera victoria consecutiva y seguir escalando en la tabla.

Coudet apuesta por sostener la base del equipo

El cuerpo técnico planea repetir el mismo once que viene de ganar, con la intención de afianzar la identidad de juego que busca imponer el "Chacho": intensidad, presión alta y protagonismo ofensivo.

La idea es darle continuidad a un equipo que empieza a mostrar señales positivas y que necesita resultados para consolidar la confianza.

Cómo está Kendry Páez

Una de las principales dudas pasaba por Kendry Páez, quien salió en el entretiempo del último partido por un golpe en la rodilla.

Sin embargo, desde el cuerpo técnico llevaron tranquilidad: el jugador fue evaluado y se encuentra en buenas condiciones físicas, por lo que tendría grandes chances de ser titular.

Vuelve Facundo Colidio

Otra de las novedades es el regreso de Facundo Colidio, quien volverá a estar disponible tras cumplir su fecha de suspensión.

Un River en construcción

Con dos triunfos necesarios que marcaron un cambio de aire, River intentará sostener su evolución y meterse en la pelea grande del campeonato, en un proceso que recién comienza pero que ya muestra señales alentadoras.



