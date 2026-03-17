La Liga Profesional publicó el audio del VAR del polémico gol de Boca ante Unión: la insólita explicación





Se lo esperaba. Dos días después del empate entre Unión y Boca, la Liga Profesional publicó en su cuenta oficial de YouTube los audios del VAR tras el gol de Miguel Merentiel, que generó polémica por una supuesta falta de Lautaro Blanco sobre Julián Palacios al comienzo de la jugada. Lucas Novelli y Nelson Sosa, los árbitros que se encontraban en las cabinas de Ezeiza, no llamaron al árbitro debido a que tras la infracción comenzó una nueva APP.

Blanco sujetó a Palacios en el comienzo de la jugada, provocando una caída del surgido de las inferiores de San Lorenzo, aunque Yael Falcón Pérez en campo interpretó que el jugador de Unión "se tiró para atras". Novelli y Sosa detectaron la falta mientras la acción transcurría, pero interpretaron que el pase de Ander Herrera hacia atrás, iniciaba una nueva APP (Attacking Position Phase o fase de ataque, según el reglamento FIFA).

"Con Boca no se jode": la picante pancarta exigiendo la autorización de la ampliación de la Bombonera

La jugada prosiguió y, tras una larga sucesión de pases en campo rival, Miguel Merentiel convirtió el empate tras una chilena en el palo de Adam Bareiro. Todo Unión protestó aquella falta, que rápidamente fue descartada por los árbitros del VAR por el motivo anteriormente mencionado. Tras detectar que no hubo otra anomalía, Novelli le informó al árbitro:"Yael, confirmo el gol del número 16 de Boca".

Por este motivo, y más allá de que en el transcurso de la jugada no la tocó ningún otro jugador de Unión, el gol fue convalidado. Este aspecto prestó a la confusión durante el partido, pero, en el video, se explicó claramente.

Atentos: todos los candidatos para reemplazar a Damián Ayude en San Lorenzo

"El equipo VAR con distintos ángulos, velocidades consideraciones e interpretación del protocolo, observa una falta para el club local, que es desestimada por encontrarse claramente fuera de la APP de la acción, ya que la misma ocurre en tres cuartos del campo adversario y luego el balón es jugado notoriamente hacia atrás, más allá de la línea de mediocampo, y es el momento y el lugar donde nace una nueva fase de ataque y por tal motivo confirma la decisión de gol", detalla una voz en off antes de mostrar la comunicación entre los árbitros.