Las opciones que baraja Gustavo Quinteros en Independiente para reemplazar a Santiago Montiel ante Boca

Independiente de Avellaneda sufrió una baja clave de cara al clásico frente a Boca Juniors por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El extremo Santiago Montiel no podrá estar en La Bombonera tras confirmarse una nueva lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Montiel, quien había sido determinante con la asistencia para el gol de Gabriel Ávalos en el triunfo 1 a 0 ante Racing Club, se resintió en la misma zona que lo había marginado durante febrero luego del encuentro ante Lanús.

Los estudios médicos realizados tras el Clásico de Avellaneda confirmaron la recaída, lo que obligará al entrenador Gustavo Quinteros a rearmar el equipo para uno de los partidos más importantes del campeonato.

En ese contexto, el DT ya maneja alternativas: Matías Abaldo, que regresa tras cumplir una fecha de suspensión, y Facundo Valdez, quien fue titular ante Racing.

La lesión no solo dejará a Montiel afuera del clásico ante Boca, sino que también se perderá el duelo frente a Defensa y Justicia. Su posible regreso está previsto recién para la visita ante Deportivo Riestra en la fecha 16.

Además, Independiente aún tiene pendiente el cruce ante San Lorenzo, correspondiente a la novena jornada, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs de la Zona A.

La situación de Montiel genera preocupación en el cuerpo técnico, ya que no se trata de un hecho aislado. Desde su llegada al club, el extremo ha sufrido reiterados problemas físicos: dos desgarros en 2024, pubalgia en 2025 y varias sobrecargas musculares que afectaron su continuidad.

Por otra parte, también hay incertidumbre en torno a Ignacio Pussetto. El delantero no fue convocado ante Racing debido a una molestia tras un golpe sufrido frente a Instituto, y su presencia ante Boca aún no está confirmada.

De esta manera, Independiente llega con bajas y dudas a un clásico determinante en sus aspiraciones dentro del torneo.