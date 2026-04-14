Lautaro Rivero renovó su contrato con River: la millonaria cláusula de rescisión

A pesar de tener contrato vigente con el club, en sus redes sociales River anunció que Lautaro Rivero extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2029.

El anterior contrato del futbolista tenía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2028.

Dentro de esta renovación, se realizó una mejora salarial para el defensor, que fue la primera desde su regreso al Millonario a mediados del año pasado, cuando fue repescado de su préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Además de esto, se mantuvo su cláusula de rescisión para blindarlo. La misma está estipulada en 100 millones de dólares, por lo que si un equipo lo quiere deberá pagar esta cifra, o bien negociar para satisfacer las exigencias de River.

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%u270D%uFE0F Esta mañana en el Mâs Monumental, junto al Presidente @stefanocdicarlo, Lautaro Rivero firmó la extensión de su contrato con River hasta diciembre de 2029. pic.twitter.com/Yfs8yHC7CC — River Plate (@RiverPlate) April 14, 2026

Desde su debut en el Millonario, el zaguero central de 22 años lleva disputados un total de 28 partidos, en los que convirtió un gol y no dio asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y no fue expulsado.