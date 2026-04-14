Atentos: la firme postura del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, volvió a referirse al futuro de Julián Álvarez: dejó en claro que buscan retenerlo para la próxima temporada, en medio de los rumores que lo vinculaban con el Barcelona.

Este martes, ambos conjuntos españoles se enfrentarán en la revancha de los cuartos de final de la Champions League.

"Julián Álvarez se quedará con nosotros por mucho tiempo", expresó el mandatario del Colchonero cuando le preguntaron por el delantero de la Selección Argentina.

La semana pasada, a Cerezo le habían consultado sobre el interés del Blaugrana y otros clubes europeos. "Tú piensa que yo soy Dios, hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar", sostuvo en una rueda de prensa.

Álvarez llegó a Atlético de Madrid en 2024 y firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030. Lleva 47 goles y 17 asistencias en 102 partidos. Varios clubes de Europa quieren sumarlo a su equipo para la próxima temporada. Mientras, Cerezo no quiere saber nada con dejarlo ir.