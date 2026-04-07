Le impidieron la entrada a Chile a uno de los jefes de la barra de Boca antes del debut en la Copa Libertadores

A pocas horas del debut de Boca en la Copa Libertadores en Chile, uno de los líderes de la barra xeneize, Mauro Martín, fue deportado por las autoridades de aquel país.

El líder de La Doce pensó que al no tener derecho de admisión podía cruzar la cordillera sin problemas y liderar a la barra en el debut copero frente a Universidad Católica pero cuando estaba haciendo la fila para pasar por el filtro de Migraciones lo apartaron de la mismo.

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Lo llevaron a un cuarto con varios carabineros y funcionarios de Seguridad y le dijeron que era persona no grata. Martín intentó explicar que él no tiene derecho de admisión y de hecho, su nombre no estaba en la lista que envío la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de la Nación, pero le dijeron que eso, en el país trasandino, no importaba: tenían todos sus antecedentes penales, sus causas por violencia en el fútbol y aunque todas ya están cumplidas, le avisaron que lo consideraban indeseable y lo pusieron de regreso en el primer avión que venía para Buenos Aires, según informó TyC Sports.

Mauro intentó una última defensa llamando a sus asesores letrados, quienes le aconsejaron subirse al vuelo de regreso y a primera hora de la tarde dejó suelo de Santiago con rumbo a Aeroparque.

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Hay que destacar también que muchos barras del primer círculo de La Doce desistieron de viajar a sabiendas que los Carabineros los tenían en la mira. Rafael Di Zeo, por ejemplo, apenas supo que la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de la Nación había mandado la lista de los impedidos para entrar en estadios argentinos y que Chile la haría valer, entendió que el sueño de estar en Santiago era imposible.

En cambió sí estarán varios de la segunda línea por lo que la presencia de la barra está garantizada, aún cuando sus dos líderes vean el partido por televisión.

El problema para los que tienen derecho de admisión es que Brasil y Ecuador, los otros dos destinos en la zona de la primera fase de la Copa, también aplicarán la lista de la restricción de concurrencia. Por lo que se estima que Di Zeo no podrá ingresar si no logra judicialmente una medida a su favor pero que sí podrían hacerlo Mauro Martín y Marcelo Aravena, el líder de la facción de Lomas de Zamora y tercera pata del paravalanchas mayor de La Doce.