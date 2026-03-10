La insólita historia detrás del fichaje de Marcos Rojo en Manchester United: la revelación que involucra a Van Gaal y al videojuego FIFA

lo largo de su carrera, Marcos Rojo defendió camisetas pesadas como Boca y Racing, disputó dos Mundiales con la Selección Argentina, incluido el subcampeonato en Brasil 2014, y conquistó la Copa Libertadores con Estudiantes. Sin embargo, su paso por Manchester United volvió a ser tema de conversación por una curiosa revelación que involucra a Louis van Gaal y al videojuego FIFA.

La anécdota fue contada por Paul Scholes, histórica figura de los "Diablos Rojos", quien recordó cómo se dio la llegada del defensor argentino al club inglés en agosto de 2014.

La sorprendente recomendación que llevó a Rojo al United

Según relató Scholes en el podcast "The Good, The Bad & The Football", el nombre de Marcos Rojo habría aparecido en el radar del entrenador neerlandés de una forma muy poco habitual en el fútbol profesional.

"Al parecer, Louis van Gaal trajo a un jugador que conoció porque su nieto jugaba al FIFA con él y se lo recomendó: Marcos Rojo, de Argentina", reveló el exmediocampista del United.

La historia sugiere que el defensor argentino llegó a la consideración del entrenador gracias a la recomendación de su nieto, que utilizaba a Rojo en el popular videojuego de fútbol.

La anécdota resulta tan llamativa como inusual, especialmente en un club como Manchester United, acostumbrado a realizar análisis exhaustivos, scouting y seguimiento estadístico antes de concretar cualquier fichaje.

El gran momento de Rojo antes de llegar a Inglaterra

Más allá de esa curiosa historia, la llegada de Marcos Rojo al Manchester United también tuvo fundamentos deportivos.

El defensor venía de disputar un gran Mundial 2014 con la Selección argentina dirigida por Alejandro Sabella, donde fue una de las piezas importantes del equipo que alcanzó la final.

Además, ya se encontraba consolidado en Sporting de Lisboa, club en el que había mostrado un rendimiento destacado en el fútbol europeo.

Los números de Marcos Rojo en Manchester United

Durante su etapa en Old Trafford, el defensor argentino disputó 122 partidos, en los que marcó dos goles y aportó cuatro asistencias.

Además, logró conquistar tres títulos con el club inglés:

FA Cup 2015-2016

EFL Cup 2016-2017

UEFA Europa League 2016-2017

Tras seis temporadas en Inglaterra, Rojo dejó Manchester United en 2020, poniendo fin a una etapa que ahora vuelve a quedar en el centro de la escena por esta insólita anécdota revelada por Paul Scholes.