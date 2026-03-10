Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ROMPIÓ EL SILENCIO

Mauricio Pochettino se refirió a la posibilidad de ser el nuevo entrenador del Real Madrid

Mauricio Pochettino es el actual entrenador de Estados Unidos, pero aparece en la órbita de Real Madrid para que llegue luego del Mundial 2026.

El Real Madrid tiene en su órbita a Mauricio Pochettino para reemplazar a Álvaro Arbeloa una vez que culmine para participación del seleccionado estadounidense en el Mundial 2026.

Aunque también hay quienes sostienen que si no supera a Manchester City en los octavos de final de la Champions League, el ciclo del actual entrenador del Merengue se terminará.

Al llegar al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para observar el compromiso entre Atlético de Madrid y Tottenham, ya que el actual DT de la Selección de Estados Unidos quiere observar de cerca el nivel de Johnny Cardoso, Pochettino respondió sobre los rumores.

"Siempre los rumores están ahí. A este nivel, siempre pasan este tipo de cosas, pero solamente seguiré mi vida como hasta ahora. Tenemos que tomarlo con tranquilidad", sostuvo el argentino.

"Guardo muy buena relación con casi todos los clubes, no solo con el Madrid. Tenemos cosas que nos unen", cerró.

Esta nota habla de:
1
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Real Madrid