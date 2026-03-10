Mauricio Pochettino se refirió a la posibilidad de ser el nuevo entrenador del Real Madrid

El Real Madrid tiene en su órbita a Mauricio Pochettino para reemplazar a Álvaro Arbeloa una vez que culmine para participación del seleccionado estadounidense en el Mundial 2026.

Aunque también hay quienes sostienen que si no supera a Manchester City en los octavos de final de la Champions League, el ciclo del actual entrenador del Merengue se terminará.

Al llegar al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para observar el compromiso entre Atlético de Madrid y Tottenham, ya que el actual DT de la Selección de Estados Unidos quiere observar de cerca el nivel de Johnny Cardoso, Pochettino respondió sobre los rumores.

"Siempre los rumores están ahí. A este nivel, siempre pasan este tipo de cosas, pero solamente seguiré mi vida como hasta ahora. Tenemos que tomarlo con tranquilidad", sostuvo el argentino.

"Guardo muy buena relación con casi todos los clubes, no solo con el Madrid. Tenemos cosas que nos unen", cerró.